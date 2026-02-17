Agrigento

La maxi rissa in via Pirandello diventata virale sui social, due condanne 

I due imputati sono stati condannati a quattro mesi di reclusione con pena sospesa e non menzione

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Rissa sì ma non lesioni. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto due condanne nel procedimento scaturito dalla maxi scazzottata avvenuta nel febbraio di due anni fa nella centralissima via Pirandello, luogo della movida della Città dei templi.

I due imputati – difesi dall’avvocato Samantha Borsellino – sono stati condannati a quattro mesi di reclusione con pena sospesa e non menzione. La vicenda è legata alla rissa che si è verificata in uno dei luoghi simbolo della vita notturna agrigentina. La scena, ripresa con un cellulare, divenne virale dopo essere stata diffusa sui social.

Nove gli imputati. In sette hanno scelto la via del rito ordinario. Due, invece, quella dell’abbreviato. Si tratta di due ragazzi che rivestono nel processo la duplice veste di persone offese e di imputati. Entrambi hanno riportato traumi e lesioni con prognosi di oltre un mese. Durante le arringhe, infatti, i legali hanno sostenuto che i due ragazzi non hanno partecipato alla rissa ma – semmai – risultano essere le vittime di un pestaggio.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Problemi di vicinato, rissa tra due famiglie a Fontanelle 
Agrigento

Ladri “visitano” la sede dell’Arpa e un appartamento in via Dante, indagini 
di Giuseppe Castaldo

Traffico di droga sull’asse Palermo-Canicattì, chiesti 31 rinvii a giudizio 
Agrigento

Amministrative, Firetto: “Città distrutta in 5 anni, il mio nome in nessun tavolo”
Agrigento

Amministrative, la conferma di Piero Luparello: “Non sarò candidato sindaco”
Cattolica Eraclea

Uccise il muratore che aveva fatto lavori in casa alla sorella, al via processo di appello 
banner italpress istituzionale banner italpress tv