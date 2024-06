Proposte e suggerimenti per “Agrigento2025”, al via la conferenza civica

Questo pomeriggio presso il Consorzio universitario, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e il presidente della Fondazione “Agrigento 2025”, Giacomo Minio, hanno organizzato per gli operatori e i cittadini una “Conferenza civica su Agrigento 2025”, un’occasione di approfondimento tanto per gli operatori quanto per i cittadini a contribuire con proposte e suggerimenti.

“Questo è solo un primo incontro. Agrigento 2025 è un anno di partenza no di arrivo. E’ un’opportunità da non perdere, e dobbiamo tutti insieme lavorare per fare squadra”, ha detto il presidente della fondazione 2025 Giacomo Minio.

“Riteniamo essenziale e utile alimentare il dibattito e il confronto preliminare su tutto ciò che attiene all’avvento dell’anno di ‘Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025’”, dichiara il sindaco Franco Miccichè.