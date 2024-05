Protezione dei minori stranieri non accompagnati, incontro della Prefettura con Save the Children

Si è tenuto presso la Caritas Diocesana, un evento formativo organizzato dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con l’Organizzazione non governativa Save the Children e con la collaborazione di UNICEF, sul tema della tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati.

L’incontro, moderato dal Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Prefettura, dott. Gabriele Barbaro, è stato arricchito dall’intervento di Lisa Bjelogrlic, Valentina Mascali, Giulia Malatesta e Ivana Dimino, referenti del Programma di intervento In Frontiera di Save the Children.

L’evento, dedicato ai Servizi Sociali dei Comuni dell’agrigentino ove sono presenti comunità per minori, alle comunità che ospitano minori stranieri, ai centri di accoglienza prefettizi ed alla CRI locale nella qualità di ente gestore dell’hotspot di Porto Empedocle, è servito ad esaminare i temi della protezione dei minori migranti in condizioni di emergenza e di vulnerabilità, la fenomenologia del flusso migratorio, i principi normativi fondamentali ed i principali istituti giuridici, l’approccio e la comunicazione child-friendly ed a misura di minore.

Gli argomenti trattati hanno suscitato grande interesse e un intenso dibattito tra gli operatori del settore che hanno posto numerose domande su casi concreti dando modo ai relatori di suggerire consigli pratici in ordine alla risoluzione delle problematiche discusse.

L’incontro odierno si inquadra nell’ambito dell’attività formativa ideata dal Prefetto Filippo Romano in favore delle Amministrazioni locali e degli enti del terzo settore allo scopo di favorire la collaborazione inter-istituzionale su temi di comune interesse e la crescita professionale degli operatori del settore dell’accoglienza dei migranti.