Riconoscimento dello Stato di Palestina, raccolta firme ad Agrigento e Favara

L’Associazione Schierarsi invita la cittadinanza a partecipare attivamente a un weekend di mobilitazione per la raccolta firme in favore della proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina come stato sovrano e indipendente, con Gerusalemme Est come capitale. Questa iniziativa legislativa popolare, avviata il 28 gennaio 2024, ha l’obiettivo di raccogliere almeno 50.000 firme per sollecitare l’Italia a conformarsi alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale.

Sono due le Giornate di Raccolta Firme e Dialogo Aperto: sabato 23 Marzo, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, ci troviamo in Corso Vittorio Veneto a Favara (zona scaletta), dove, oltre alla raccolta firme, si terrà l’evento “Free Palestina” organizzata dalle più sensibili realtà della scena favarese, una sessione di dialogo aperto con realizzazione di un murales dell’artista Luca Palumbo per solidarizzare ulteriormente sulla questione palestinese; e domenica 24 Marzo, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, in Piazzale Giglia a San Leone, Agrigento, dove i cittadini potranno esprimere il loro sostegno firmando la proposta di legge.

Per coloro che non possono partecipare di persona, è possibile firmare anche online sul sito dell’associazione Schierarsi www.associazioneschierarsi.it con SPID. Ogni firma conta per raggiungere l’obiettivo e per far sentire forte il coro dei sostenitori della pace e dell’autodeterminazione dei popoli.