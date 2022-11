Rifiuti, giornata ecologica a San leone a cura del Team spiagge pulite

Giornata ecologia da parte del Team Spiagge Pulite presso la spiaggia di San Leone. In poche ore i volontari hanno trovato kg di rifiuti di vario genere: componenti di auto,materassi,cassette, bottiglie, grucce per abiti, fazzoletti, ma la più grande preoccupazione è per quelle plastiche scomposte nelle sabbie, migliaia e hanno un impatto devastante per l’ecosistema.

“È per noi fondamentale coinvolgere quante più generazioni. Crediamo che il cambiamento debba essere radicale in tutti noi, partendo da una riconversione culturale, soprattutto nei giovani”, dichiara il Team Spiagge Pulite. “Dobbiamo portare sempre più gente a conoscenza del desolante fenomeno dei rifiuti nelle aree naturali e attivare campagne di sensibilizzazione per dissuadere gli incivili”, hanno concluso.

Alla giornata ecologia hanno partecipato alcuni studenti del Liceo Politi di Agrigento.