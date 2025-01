Romeo Ermenegildo Palma è il nuovo Presidente della Corte Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento

Romeo Ermenegildo Palma è il nuovo presidente della Corte di giustizia Tributaria di Primo grado di Agrigento. Magistrato contabile, 62 anni, è presidente di sezione della Corte dei conti ed esercita le funzioni di Procuratore regionale presso la Procura della Corte dei conti per la Regione Calabria.

Nella giustizia tributaria dal 1995, è il primo presidente della Sede giudiziaria agrigentina nominato dopo la creazione della quinta Magistratura professionale della Repubblica Italiana. Titolare di specializzazioni post universitarie, docente universitario e docente stabile presso prestigiosi Istituti di alta specializzazione e formazione post universitaria, ha maturato un’ampia esperienza come chef manager in Uffici emergenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in Dipartimenti regionali, è esperto in management delle imprese pubbliche e revisione e controllo degli enti locali. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche.