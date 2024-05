Rubata auto dell’Asp di Agrigento in via Esseneto, indagini 

Furto in via Esseneto, nel centro di Agrigento. Una Fiat Punto di proprietà dell’Azienda Sanitaria Provinciale è stata rubata tra giovedì e martedì. Il veicolo era parcheggiato lungo la strada. A fare la scoperta è stato un funzionario dell’Asp a cui non è rimasto altro che denunciare il furto alla polizia. Al via le indagini degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Al vaglio le immagini delle telecamere che insistono nella zona.