San Leone, non ci sono medici: a Capodanno chiude la guardia medica

La guardia medica di San Leone sarà chiusa domani 31 dicembre e il 1° gennaio2025 a causa della carenza di medici disponibili. La decisione, comunicata dall’Asp, arriva dopo giorni di difficoltà organizzative dovute alla mancanza di personale sufficiente e all’impossibilità di coprire tutti i turni.

Le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno rappresentano un periodo di particolare intensità per i servizi sanitari, con un aumento delle richieste di intervento legate sia a malesseri stagionali sia a eventuali emergenze legate ai festeggiamenti. Tuttavia, quest’anno, la combinazione tra l’alto numero di medici già impegnati in altri servizi e la carenza strutturale di personale ha portato alla chiusura temporanea della guardia medica di San Leone.

Per i cittadini di San Leone e delle aree limitrofe, dunque, l’unica alternativa sarà recarsi presso la guardia medica di Via Giovanni XXIII ad Agrigento, che rimarrà operativa per garantire l’assistenza medica necessaria. Questo presidio sarà dunque il punto di riferimento per tutte le urgenze fuori dall’Ospedale.