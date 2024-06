San Leone, perde il controllo dell’auto che si capovolge: ragazza ferita

foto di Sandro Catanese

Incidente autonomo stanotte lungo il viale delle Dune a San Leone, all’altezza del locale “Havana”. Tanta paura per una giovane agrigentina alla guida di una Fiat 500 che, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha urtato altri mezzi in sosta capovolgendosi e finendo la sua corsa su un lato.

La ragazza, per fortuna, non ha riportato gravi ferite ma comunque è stata trasferita in ospedale per le cure mediche del caso. La prognosi è confortante. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono subito arrivate le Volanti della polizia che si stanno occupando delle indagini