Agrigento

Sanità, incontro tra il commissario Asp Delle Donne e la deputata Marchetta

Al centro del confronto le principali problematiche della sanità agrigentina, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Si è svolto in un clima di grande cordialità e disponibilità l’incontro tra l’On. Rosellina Marchetta e il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, avv. Alessandro Delle Donne. Al centro del confronto le principali problematiche della sanità agrigentina, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini, dei pazienti, delle famiglie e degli operatori sanitari.

«Ho apprezzato molto la visione dell’avv. Delle Donne e, soprattutto, la volontà di mantenere un dialogo diretto con i cittadini – ha dichiarato l’On. Marchetta –. Mi ha colpito in particolare la sua attenzione all’ascolto del territorio e la capacità di affrontare le criticità con concretezza e senso di responsabilità». Per l’On. Marchetta, infatti, «la sanità non può essere amministrata soltanto attraverso numeri e procedure: al centro devono esserci le persone, i loro bisogni e il diritto di ricevere risposte adeguate. Il dialogo diretto con i cittadini è fondamentale per comprendere realmente le difficoltà e individuare soluzioni efficaci». Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse questioni che meritano attenzione e che, secondo l’On. Marchetta, dovranno essere seguite con determinazione e continuità.

«Non basta individuare i problemi – conclude l’On. Marchetta – occorrono competenza, volontà e determinazione per affrontarli. Considero positivo l’approccio manifestato dal commissario Delle Donne e auspico che il dialogo avviato possa proseguire nell’interesse esclusivo della nostra comunità». L’On. Rosellina Marchetta rivolge infine all’avv. Alessandro Delle Donne i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che la sanità agrigentina abbia bisogno di ascolto, responsabilità e concretezza per trasformare le criticità in opportunità di miglioramento per i cittadini.

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