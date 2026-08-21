Rapina in una casa a “luci rosse” nel centro di Agrigento, portati via 3 mila euro
È successo nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Ad agire un bandito solitario con volto parzialmente travisato
Si intrufola in un’abitazione dopo aver scassinato un infisso al piano terra dello stabile e, dopo aver minacciato la persona che ci vive, è riuscito a portare via 3mila euro. È successo nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Ad agire un bandito solitario con volto parzialmente travisato. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.
L’uomo ha messo a segno una rapina ai danni di una thailandese che ha preso l’immobile in affitto per un breve periodo. Dopo averla minacciata, senza però utilizzare armi, si è impossessato dei soldi ed è fuggito. La ragazza ha immediatamente chiamato i carabinieri denunciando l’accaduto. Quando i militari dell’Arma sono intervenuti hanno riscontrato nell’appartamento i segni di un’attività di prostituzione in corso. I carabinieri si sono messi sulle tracce del bandito ma ancora di lui nessuna traccia.