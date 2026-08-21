Agrigento

Rapina in una casa a “luci rosse” nel centro di Agrigento, portati via 3 mila euro 

È successo nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Ad agire un bandito solitario con volto parzialmente travisato

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Si intrufola in un’abitazione dopo aver scassinato un infisso al piano terra dello stabile e, dopo aver minacciato la persona che ci vive, è riuscito a portare via 3mila euro. È successo nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Ad agire un bandito solitario con volto parzialmente travisato. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’uomo ha messo a segno una rapina ai danni di una thailandese che ha preso l’immobile in affitto per un breve periodo. Dopo averla minacciata, senza però utilizzare armi, si è impossessato dei soldi ed è fuggito. La ragazza ha immediatamente chiamato i carabinieri denunciando l’accaduto. Quando i militari dell’Arma sono intervenuti hanno riscontrato nell’appartamento i segni di un’attività di prostituzione in corso. I carabinieri si sono messi sulle tracce del bandito ma ancora di lui nessuna traccia. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Rapina in una casa a “luci rosse” nel centro di Agrigento, portati via 3 mila euro 
Agrigento

Organizza manifestazione senza avvisare la Questura, sanzionato 35enne 
Apertura

Porto Empedocle, sventati diversi tentativi di truffa su carta d’identità clonata 
Apertura

Imbrattarono la Scala dei Turchi con vernice rossa, fissato appello per due imputati 
Apertura

Cinquantenne trovato morto sotto un ponte, l’auto presentava danni: forse vittima incidente 
banner italpress istituzionale banner italpress tv