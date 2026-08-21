Apertura

Porto Empedocle, sventati diversi tentativi di truffa su carta d’identità clonata 

I malviventi, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, hanno contattato i “bersagli” riferendo che la loro carta d’identità elettronica era stata clonata

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni tentativi di truffa a Porto Empedocle. I malviventi, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, hanno contattato i “bersagli” riferendo che la loro carta d’identità elettronica era stata clonata. I truffatori al telefono si sono anche offerti di effettuare un sopralluogo in casa per un “controllo”. In un caso, probabilmente per permettere di agire indisturbati e trovare l’abitazione libera, una delle vittime è stata invitata a recarsi dai carabinieri. Così ha fatto e i “veri” militari le hanno spiegato che probabilmente vi era in atto una truffa.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Rapina in una casa a “luci rosse” nel centro di Agrigento, portati via 3 mila euro 
Agrigento

Organizza manifestazione senza avvisare la Questura, sanzionato 35enne 
Apertura

Porto Empedocle, sventati diversi tentativi di truffa su carta d’identità clonata 
Apertura

Imbrattarono la Scala dei Turchi con vernice rossa, fissato appello per due imputati 
Apertura

Cinquantenne trovato morto sotto un ponte, l’auto presentava danni: forse vittima incidente 
banner italpress istituzionale banner italpress tv