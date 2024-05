Scontro tra due auto alla Rotonda giunone: cinque feriti non gravi

Incidente stradale lungo la strada statale 640 nei pressi della rotonda Giunone. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto. Ci sarebbero cinque feriti, trasferiti in via precauzionale al pronto soccorso di Agrigento per le cure necessari, tutti con lievi ferite. Due sono rimasti illesi. Sul posto lanciato l’allarme oltre ai sanitari del 118, la polizia stradale, che oltre ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale si sta occupando della viabilità.