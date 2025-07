Si ribalta con la minicar nei pressi della rotonda Giunone: ragazza in ospedale

Incidente autonomo nella notte nei pressi della Rotonda Giunone. Una giovane ragazza a bordo di una minicar ha perso il controllo del mezzo, è finita fuori strada e si è ribaltata. Un passante ha assistito all’incidente e subito ha arrestato la marcia prestando soccorso alla giovane.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dall’auto. Poi a bordo di un’ambulanza del 118 è stata trasferita in pronto soccorso per le cure necessarie. Per fortuna niente di grave.