Trasforma il garage in deposito di droga: arrestato 51enne

Proseguono le attività di controllo del territorio attuate dalla Polizia di Stato per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Questa volta ad intervenire sono stati i poliziotti della Squadra Volanti e le unità cinofile antidroga della Questura di Catania nell’ambito di controlli straordinari attuati nella zona del Villaggio Zia Lisa, ove già in passato sono state compiute attività analoghe.

Ancora una volta, il fiuto di “Maui”, il cane poliziotto antidroga, è stato decisivo per scoprire un vero e proprio deposito di cocaina e marijuana, ricavato in un box auto. Rintracciato il proprietario, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno trovato all’interno del locale varie dosi di stupefacente già pronte per essere smerciate, per un totale di 14 grammi, tra cocaina e marijuana.

Durante la perquisizione del garage, i poliziotti si sono imbattuti in una gran quantità di attrezzi da lavoro ed elettrodomestici da cucina, come trapani, affettatrici, saldatrici, riposti alla rinfusa. Ciò ha generato non pochi sospetti sulla provenienza degli utensili rinvenuti. Al riguardo, l’uomo, un 51enne catanese, al momento senza occupazione, non ha saputo fornire alcune plausibile giustificazione.

Pertanto, alla luce del rinvenimento della droga e degli oggetti da lavoro, il 51enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato anche deferito per la ricettazione degli attrezzi da lavoro e degli utensili, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro in modo da espletare i necessari accertamenti per risalire alla provenienza e verificare eventuali denunce di furto al fine di consentire la restituzione ai legittimi proprietari.