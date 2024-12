Spari con una pistola ad aria compressa a Villaggio Mosè, ventiduenne in ospedale

La vicenda non è ancora del tutto chiara e per questo merita di essere trattata con assoluta accortezza. Una ragazza di ventidue anni è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio in seguito ad alcune ferite da arma da fuoco. L’episodio è avvenuto questa mattina nel popoloso quartiere di Villaggio Mosè. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto ma, secondo primissime informazioni che devono essere maneggiate con estrema cautela, potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio.

La ragazza avrebbe aperto il fuoco utilizzando un’arma ad aria compressa detenuta in casa. Sarebbero stati i genitori a portare la figlia in ospedale. Secondo primissime informazioni sarebbe ferita ma non in pericolo di vita. Sul posto sono presenti i poliziotti delle Volanti e i colleghi della Scientifica che stanno ricostruendo, mettendo insieme tutti i pezzi, questo intricato caso. Sul luogo anche i carabinieri.