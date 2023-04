Stadio Esseneto, Codacons chiede accesso atti sulle spese di gestione 

Il Codacons Agrigento ha avanzato richiesta di accesso agli atti sulle spese di gestione dello stadio Esseneto. A comunicarlo è Giuseppe Di Rosa, responsabile regionale trasparenza Enti Locali. “Ci è sembrato opportuno chiedere chiarezza, 240.000 € annue per una struttura sportiva al totale abbandono dove piove in tutti i settori dello stadio- dichiara Di Rosa – ci sembra una spesa folle, ed allora abbiamo chiesto l’accesso agli atti.

La richiesta del Codacons, si legge nella nota, è stata avanzata sulla scorta di quanto dichiarato dal sindaco Miccichè alla stampa, e cioè “il Comune, per essere quasi impeccabili e precisi, a conti fatti esce per le spese di gestione dello stadio 20 mila euro al mese, spicciolo più spicciolo meno. E non è ancora arrivata la bolletta del gas che dobbiamo ancora pagare. La luce ci costa 1.660 euro al mese; poi ci sono la gestione e la manutenzione di ogni rottura che avviene all’interno degli spogliatoi”.