Torna #RiabilitAG: quest’anno focus sulla Salute al femminile

Presieduto dal dottor Fausto Crapanzano, Direttore dell’Unità Operativa Complessa della Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, torna #RiabilitAG, importante appuntamento scientifico sulla Riabilitazione in programma per il 9 e 10 maggio all’Hotel Della Valle di Agrigento.

L’edizione 2025 di RiabilitAG pone al centro del confronto tra specialisti, docenti universitari e primari, la salute al femminile.

“Sono diversi gli aspetti – commenta il dottor Fausto Crapanzano – che caratterizzeranno le sessioni del congresso, con la salute delle donne sempre in primo piano. Tratteremo, ovviamente partendo dall’aspetto della riabilitazione, la prevenzione delle patologie delle donne in età da menopausa e post menopausa. Affronteremo le problematiche relative alla malnutrizione delle donne durante la terza età, analizzando le conseguenze di una simile situazione, per esempio le fratture. E poi focus su patologie legate a incontinenze e disfunzioni sessuali e la disabilità psicologica femminile. Un’analisi attenta su come cambiano, dal punto di vista della salute, i bisogni della donna con il trascorrere degli anni, come prevenire e curare le relative patologie”.

Ad arricchire il dibattito saranno docenti universitari degli atenei di Palermo e Catania, responsabili di psicologia di Troina, primari ospedalieri agrigentini.

Presidente onorario del congresso è il dottor Alfredo Zambuto, già primario di Riabilitazione ad Agrigento.

Hanno assicurato la loro presenza i rappresentanti delle società scientifiche regionali: Michele Vecchio, presidente della Sinfer e Sergio Salamone, presidente della Siomms.

Il congresso è rivolto a medici di tutte le discipline e saranno assegnati 10 crediti ECM