La maxi operazione antimafia con 181 arresti, chiusa prima inchiesta: 104 indagati 

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo – con i pm Luisa Bettiol, Andrea Fusco e Federica La Chioma – ha chiuso la prima parte dell’inchiesta sfociata nel febbraio scorso nella maxi operazione dei carabinieri che ha portato a ben 181 arresti smantellando quattro storici mandamenti del capoluogo siciliano. L’avviso di conclusione indagini – che riguarda in questo stralcio soltanto il mandamento di Porta Nuova – conta 104 indagati tra boss, gregari e avvicinati. Adesso si aspetta analogo provvedimento anche per i mandamenti di Santa Maria di Gesù, San Lorenzo, Noce e Bagheria. Nella stessa operazione furono coinvolti anche i vertici della mafia di Villaseta con una nuova ordinanza per Pietro Capraro, 39 anni, ritenuto il boss della locale famiglia; Gaetano Licata, 41 anni, considerato il luogotenente di Capraro; Gabriele Minio, 36 anni, ritenuto affiliato al clan. Anche per loro si profila una chiusura indagini a breve.

Intanto, come detto, sono 104 gli indagati della prima tranche dell’inchiesta: Luigi Abate, Alessandro Adamo, Gaspare Aruta, Giuseppe Auteri, Salvatore Bagnasco, Francesco Battaglia, Fortunato Bonura, Salvatore Calaciura, Giuseppe Campisi, James Burty Candeh, Antonino Cangelosi, Salvatore Carista, Andriy Carollo, Giovanni Castello, Salvatore Castello, Francesco Cataldo, Giovanni Chiarello, Kevin Chiarello, Cristian Cinа, Stefano Comandи, Antonino Composto, Giuseppe Corradengo, Angelo Costa, Giuseppe Cutino, Federico Mirko D’alessandro, Liliana D’Amico, Salvatore D’Amico, Giuseppe D’Angelo, Carmelo De Luca, Pietro Di Blasi classe ’72, Pietro Di Blasi classe ’88, Benedetto Di Cara, Umberto Di Cara. Antonino Di Giovanni, Gregorio Di Giovanni, Maria Mercedes Di Giovanni, Gioacchino Di Maggio, Giuseppe Di Maio, Cristian d’India, Bilelle El Gana, Cherchi El Gana, Lillo Fanara, Angelo Fernandez, Gaetano Fernandez, Cosimo Filippone, Rosa Fiorenza, Luca Giardina, Giuseppe La Barbera, Fabio La Dolcetta, Nunzio La Torre, Onofrio Lipari, Lidia Lo Monte, Agata Lo Presti, Angelo Lo Presti, Armando Salvatore Lo Presti, Calogero Lo Presti, Calogero Piero Lo Presti, Giovanni Lo Presti, Francesco Paola Lo Presti, Tommaso Lo Presti (il lungo), Tommaso Lo Presti (il pacchione), Francesco Paolo Luisi, Agostino Lupo, Stefano Macaluso, Vincenzo Madonia, Rosario Mandalа, Filippo Maniscalco, Filippo Marino, Giovan Battista Marino classe ’73, Giovan Battista Marino classe ’74, Leonardo Marino, Teresa Marino, Gaspare Martinez, Giuseppe Minnella, Giuseppe Palmeri, Alfio Pappalardo, Carlo Pellitteri, Pietro Pozzi, Domenico Presti, Roberta Presti, Francesco Paolo Putano, Gaspare Rizzuto, Agata Ruvolo, Vito Sacco, Giuseppe Santoro, Jessica Santoro, Daniele Segreto, Concetta Selvaggio, Nunzio Selvaggio, Vincenzo Selvaggio, Antonino Serenella, Antonio Sorrentino, Rosa Cristiana Sorrentino, Francesco Spadaro, Giuseppe Sparacio, Francesca Fantillo, Giovanni Trapani, Salvatore Turchi, Bernardo Valenti, Daiana Verdone, Luigi Verdone, Vanessa Verdone, Francesco Paolo Viviano, Francesco Zappulla.