Treni, nuovi collegamenti da Agrigento per l’Aeroporto di Palermo e convogli ultima generazione

Nuova livrea per i treni del Regionale in Sicilia, convogli di ultima generazione in circolazione sui binari dell’Isola e nuovi link per scoprire in treno e bus borghi dal grande fascino. Le novità del Regionale, nuovo brand di Trenitalia del gruppo Fs, sono state presentate alla stazione di Palermo Centrale, alla presenza di Maria Annunziata Giaconia, Direttore business regionale e sviluppo intermodale, di Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana e di Pietro Cannella, vicesindaco di Palermo. Sono già 49 i nuovi convogli, fra treni elettrici e bimodali, a circolare sui binari dell’Isola acquistati con fondi Fesr, Ffsc e Pnrr. Entro la fine del 2025 la flotta di treni sarà incrementata di ulteriori 4 unità. Grazie a questi investimenti l’età media della flotta regionale in Sicilia, al momento, è di 11,7 anni.

All’acquisto dei treni si aggiungono gli investimenti di Trenitalia per la tecnologia, la manutenzione, gli impianti manutentivi. Dal 14 aprile sarà attiva una nuova coppia di treni che collegherà direttamente Agrigento Centrale e l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” in circa 2 ore e 35, senza passare da Palermo Centrale, ma immettendosi direttamente nel Passante ferroviario. Inoltre, dal 14 al 16 marzo, in occasione della 77/sima Festa del Mandorlo in Fiore di Agrigento, previsto il potenziamento dell’offerta fra le stazioni di Aragona Caldare e Agrigento Centrale con 4 collegamenti, il 14 marzo, 24 sabato 15 marzo e 36 domenica 16 marzo; sempre domenica potenziata anche l’offerta fra Palermo e Agrigento con 2 ulteriori collegamenti. Attivo, inoltre, per i collegamenti fra Palermo Centrale e Palermo Aeroporto, il servizio Tap&Tap per acquistare i biglietti del Regionale co carte di pagamento contactless alle validatrici in stazione, sia in partenza che all’arrivo. Dallo scorso 22 febbraio, nuove destinazioni si sono aggiunte al network del Regionale in Sicilia. Arrivare in Regionale alla stazione di Cefalù e raggiungere i borghi di Castelbuono, Geraci Siculo o Gangi, nel parco delle Madonie, è diventato ancora più comodo grazie ai nuovi collegamenti treno+bus, nato dalla sinergia fra Regionale e Sais Trasporti, di concerto con la Regione Siciliana.