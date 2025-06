Treni speciali per il concerto di Radio Italia a Palermo, ecco quelli da Agrigento

“Abbiamo concordato con Trenitalia l’allestimento dei treni speciali in occasione del concerto Radio Italia Live, di venerdì prossimo, per agevolare i tantissimi appassionati di musica che arriveranno a Palermo per un evento che si annuncia con decine di migliaia di presenze. Con questi convogli i partecipanti potranno tornare nelle loro sedi in piena sicurezza e senza dover prendere l’auto e evitando, così, di affrontare il prevedibile congestionamento di strade e autostrade”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò commentando l’attivazione dei sei treni speciali decisa da Trenitalia in collaborazione con la Regione Siciliana, a disposizione di quanti parteciperanno al concertone del Foro Italico a Palermo, il prossimo 27 giugno. I treni partiranno da Palermo centrale e saranno diretti, rispettivamente, a Piraineto, vicino a Carini, a Cefalù e ad Agrigento.

“Una possibilità apprezzata da quanti hanno avuto modo di ritornare a Palermo e Catania da Messina, appena pochi giorni fa – ha aggiunto Aricò – in occasione del concerto di Vasco Rossi, con i treni speciali allestiti in collaborazione con la Regione. Ringrazio la direzione regionale di Trenitalia per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione, in uno spirito di proficua collaborazione e di condivisione degli obiettivi che il governo Schifani si è dato per offrire ai viaggiatori in Sicilia un servizio sempre più efficiente e adeguato alle richieste dell’utenza”. Nel dettaglio, gli orari dei collegamenti comunicati da Trenitalia. Per Agrigento è previsto un treno con partenza da Palermo Centrale all’1:15 e fermate intermedie a Bagheria, Termini Imerese, Roccapalumba Alia, Cammarata-San Giovanni Gemini, Acquaviva-Casteltermini, Campofranco, Aragona Caldare ed AgrigentoBassa.