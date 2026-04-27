Truffe, anziana consegna 10 mila euro in contanti a finto carabiniere 

Un’altra truffa con il metodo del finto carabiniere è stata messa a segno ad Agrigento. A cadere nel tranello è stata una 84enne residente nel centro storico. L’anziana ha ricevuto la chiamata da un uomo che si è qualificato come maresciallo dell’Arma che le ha raccontato che il nipote si trovava in stato di fermo in caserma e che avrebbe dovuto pagare per non farlo finire in carcere.

La donna, spaventata, poco dopo ha consegnato circa 10 mila euro in contanti e alcuni monili d’oro ad un soggetto che si è presentato davanti la porta di casa. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei truffatori.