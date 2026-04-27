Agrigento

Contromano sulla SS640, fermato dalla polizia: era ubriaco al volante

Nei guai un trentenne agrigentino, al volante con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. Patente ritirata e denuncia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In piena notte ha percorso un tratto della SS640, nei pressi della rotonda degli Scrittori, contromano rischiando di provocare un incidente. Soltanto il caso ha voluto che in quel momento non passasse nessuno se non una volante della polizia che lo ha immediatamente fermato. A finire nei guai un trentenne agrigentino.

L’uomo era alla guida di una Fiat Grande Punto quando ha percorso alcune centinaia di metri in senso contrario in direzione del luogo dove è collocata la rotatoria degli Scrittori. Sottoposto ad alcol test è risultato avere un tasso alcolemico ben quattro volte superiore al consentito. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata sospesa e nei suoi confronti è scattata anche una maxi multa.  

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