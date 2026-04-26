Promozione, pari tra Akragas e Priolo: adesso testa alla Coppa e ai play off

Pareggio triste (e inutile) per l’Akragas contro il Priolo, già vincitore del campionato con due giornate di anticipo. Contro una capolista imbottita di riserve, anche Seby Catania ha voluto risparmiare i “titolari” in vista della gara di ritorno di Coppa Italia che le due squadre giocheranno mercoledì.

Al gol di Di Mora, segnato al 37’ del primo tempo, ha risposto Carrà al 71’ fissando il risultato sull’1-1.

La stagione dei biancazzurri si sposta su altri obiettivi. Si comincia dalla gara di ritorno di Coppa Italia ancora contro il Priolo. L’Akragas avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare la finale. Ma l’avversario non cederà facilmente le armi.

Domenica prossima, alle 16:30, via ai play off: l’Akragas SLP sfiderà il Pro Ragusa in una partita secca, con il vantaggio del fattore campo e, anche in questo caso, dei due risultati su tre per i biancazzurri.

Da domenica non ci saranno più calcoli leggeri né partite di gestione. Inizia il percorso che l’Akragas vuole trasformare nell’obiettivo dichiarato: la promozione in Eccellenza. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato capitan Alfonso Cipolla – rimane ottenere la promozione in Eccellenza. Qualunque sia la strada, non abbiamo alibi e dobbiamo ottenere questo risultato”.