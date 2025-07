Tutto pronto per la festa di San Calogero, ecco il programma completo 

Tutto pronto per la festa più sentita dagli agrigentini: San Calogero. La diocesi di Agrigento ha reso noto il programma completo degli eventi della settimana. Eccolo.

VENERDI 4 LUGLIO

Ore 7,30-9,00: Messe / ore 19,00 Santa messa con i pellegrini della parrocchia B.M.V. della Divina provvidenza / ore 20,30 Inaugurazione della festa con “U venniri a Villa” presso piazza Stazione a cura delle associazione Portatori di San Calogero e i “Tammura di Girgenti”.

SABATO 5 LUGLIO

Ore 7,30-9,00 Messe / ore 11.30 Accoglienza pellegrini della Fraternità regionale dell’Ordine Francescano Secolare / ore 17,00 Ingresso del complesso Bandistico “The Washington Nave” di Ribera diretto dal maestro Giacomazzo e giro per le vie della Città / ore 19,00 S. Messa in suffragio dei confrati e dei portatori defunti / ore 20,00 Benedizione della nuova “Vara di San Calò” e intrattenimento del complesso Bandistico “The Washington Nave” di Ribera / Ore 21.00 Concerto di Lello Analfino e i Tinturia a piazza Stazione

DOMENICA 6 LUGLIO

Ore 5.00 Apertura della Basilica / ore 6,00 Alborata con sparo di mortaretti / Santa messa con i pellegrini dell’Unità pastorale di San Nicola, San Giovanni Battista e Beata Vergine Madre della Chiesa / ore 7,30 Santa Messa / ore 8,30 Ingresso del complesso bandistico “G.Verdi” di San Biagio Platani diretto dal maestro Longo e giro per le vie della città accompagnato dalle “Motoape parate” / ore 9,00 Santa messa / ore 10,30 Santa messa presieduta da don Giuseppe Cumbo, vicario generale con la partecipazione delle autorità civili e militari Anima il coro “Magnificat” di Agrigento / Ore 12,00 Processione diurna del Simulacro del Santo, portato a spalla dai devoti, dal Santuario lungo il tradizionale percorso: Via Roma, piazzale Aldo Moro, via Gioeni, via Atenea, via Porcello, salita Santo Spirito, via Foderà, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo, piazza don Minzoni, salita Seminario, via Oblati, via Sferri, via Garibaldi, Santuario dell’Addolorata / ore 19:00 Santa messa sul sagrato dell’Addolorata / ore 21,30 preparazione del fercolo del Santo per la processione serale / ore 22,00 Processione serale del simulacro con flambeaux, dal Santuario dell’Addolorata al Viale della Vittoria con la partecipazione delle autorità locali / ore 23,00 Giochi pirotecnici.

LUNEDI 7 LUGLIO

Ore 7,30-9,00 Messe / ore 19,00 Santa messa con i pellegrini della U.P..B.M.V. di Fatima e del Carmelo / ore 20,30 Inaugurazione mostra fotografica sulla processione di San Calogero a cura del Mudia press il Conventino chiaramontano

MARTEDÌ 8 LUGLIO

Ore 7,30-9,00 Messe / ore 19,00 Santa messa con i pellegrini Parrocchia S. Francesco di Paola / Ore 20,30 Adorazione eucaristica “Roveto Ardente” guidata e animata dai gruppi di rinnovamento nello spirito di Agrigento.

MERCOLEDI 9 LUGLIO

ore 7,30 – 9.00 S. Messe / ore 19,00 S. Messa con i pellegrini delle Parrocchie S. Maria degli Angeli e S. Michele – Badiola e benedizione dei bambini e delle mamme in attesa con la partecipazione del CAV di Agrigento / ore 20,00 Liturgia Penitenziale comunitaria.

GIOVEDI 10 LUGLIO

ore 7,30 S.Messa /ore 9,00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica /ore 12.00 Ora Media e Benedizione Eucaristica / ore 19,00 S. Messa con i pellegrini delle U.P. S. Giuseppe – S. Giacomo /ore 21,00 Spettacolo teatral-musicale “San Calò mmanu e carusi” a cura delle Ass. “Portatori di S. Calogero” e “I Tammura di Girgenti”

VENERDI 11 LUGLIO

ore 7,30 – 9.00 S. Messe /ore 19,00 Santa Messa con i pellegrini del Santuario e Confraternita dell’Addolorata /ore 20,00 Evento “A ntinna di San Calò” e a seguire spettacolo comico con “Sicilia Cabaret” a cura delle Associazioni “Portatori di S.

Calogero” e “I Tammura di Girgenti”.

SABATO 12 LUGLIO

ore 7,30 S. Messa con i pellegrini della Parrocchia S. Rosa da Viterbo / ore 9,00 S. Messa con i pellegrini della Parrocchia S. Leone /ore 17,00 Ingresso del Complesso Bandistico “G. Verdi” di S. Biagio Platani diretto dal M° G. N. Longo e giro per le vie della Citta /ore 19,00 Santa Messa /ore 20,00 Il Complesso Bandistico concluderà la serata dinanzi al Sagrato della Basilica / ore 21.00 Notte bianca a cura del Comune e “Serata all’Italiana” a cura delle Associazioni “Portatori di S. Calogero” e “I Tammura di Girgenti”

DOMENICA 13 LUGLIO

ore 5,00 Apertura della Basilica / ore 6,00 Alborata con sparo di mortaretti / ore 6.00 Santa Messa / ore 7.30 Santa Messa /ore 8,30 Ingresso del Complesso Bandistico “The Washington Navel” di Ribera diretto dal M° P. Giacomazzo / ore 9.00 Santa Messa / ore 9,30 SAGRA DEL GRANO (XL Ediz) Processione Offertoriale con la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e lavori artigianali, seguiti dal corteo dei “carretti siciliani”, motoape e muli parati, del Complesso Bandistico e dei tradizionali tamburi (dal Santuario Addolorata a Via Atenea) / ore 10,30 Santa Messa / ore 11,00 Arrivo della Processione Offertoriale in Basilica, Benedizione del Corteo e consegna delle Pergamene-Ricordo da parte delle Autorità locali / ore 11,30 Santa Messa presieduta da don Mario Sorce, Vicario Foraneo di Agrigento animata dal coro Totus tuus / ore 13.00 PROCESSIONE DIURNA del Simulacro del Santo dal Santuario attraverso via Atenea, piazza Pirandello, via Amendola e via Garibaldi fino al Santuario B.M.V. Addolorata / ore 19,00 Santa Messa sul sagrato del Santuario dell’ Addolorata / ore 21,00 Preparazione del fercolo del Santo per la processione serale / ore 21,30 Apertura della processione da parte delle “Motoape parate” / ore 22.00 SOLENNE PROCESSIONE SERALE del Simulacro del Santo con flambeaux, dal Santuario B.M.V. Addolorata al Viale della Vittoria con la partecipazione delle Autorità locali, delle Confraternite e dei fedeli accompagnata dal Complesso Bandistico “G. Verdi” di S. Biagio Platani diretto dal M° G. N. Longo / ore 24.00 Giochi Pirotecnici e rientro in Santuario.