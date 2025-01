Verso il derby Akragas-Favara, trasferta vietata ai tifosi ospiti 

Il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha emanato un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti ai residenti di Favara per la partita Akragas-Castrumfavara, in programma domenica 19 gennaio alle ore 14:30 presso lo stadio Esseneto di Agrigento.

La decisione è stata adottata al termine di un’accurata analisi delle condizioni di sicurezza, con l’obiettivo di prevenire eventuali rischi per l’ordine pubblico. Il divieto riguarda esclusivamente i tifosi ospiti, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’incontro sportivo e preservare la serenità dell’evento.

In occasione del derby sarà indetta la Giornata Biancazzurra; in questa speciale occasione, abbonamenti e ingressi di favore non saranno validi. Tuttavia, è possibile acquistare i biglietti in promozione fino a venerdì 17 gennaio ai seguenti prezzi:Curva: € 3, Gradinata: € 5; A partire da sabato 18 gennaio fino al giorno della partita, i biglietti saranno disponibili ai prezzi ordinari di inizio stagione: Tribuna Vip: € 20, Tribuna: € 15, Gradinata: € 10, Curva: € 7.

La società Akragas invita tutti i tifosi a riempire la stadio Esseneto e a tifare il gigante