Vertenza Empedocle Ecologia: tavolo tecnico all’Assessorato per accelerare il rientro dei lavoratori

Si è tenuto ieri, presso l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, un tavolo tecnico cruciale per il futuro della Cooperativa Empedocle Ecologia e della società Ecoface Industry.

All’incontro, presieduto dall’assessore Edy Tamajo, hanno preso parte i rappresentanti delle aziende coinvolte, i Vigili del Fuoco, l’Arpa Sicilia e la Prefettura di Agrigento. Al centro della discussione, la necessità di coordinare le ultime fasi di messa in sicurezza del sito, recentemente riaperto proprio per consentire i lavori necessari al riavvio delle attività produttive.

L’assessore Tamajo, accogliendo l’istanza della cooperativa, ha rivolto un invito formale agli enti presenti affinché venga garantita la massima vigilanza sulle tempistiche delle ispezioni post-lavori. L’obiettivo è chiaro: evitare che intoppi burocratici rallentino i collaudi dell’azienda madre, Ecoface, permettendo così ai lavoratori attualmente in CIGS di rientrare nel proprio posto di lavoro nel minor tempo possibile.

Un ruolo chiave sarà svolto dalla Prefettura di Agrigento, che durante il tavolo ha confermato la propria disponibilità a monitorare l’iter ispettivo. L’ufficio territoriale del Governo si è impegnato a segnalare tempestivamente all’assessorato eventuali rallentamenti e a intervenire con poteri di coordinamento per accelerare le procedure, qualora si rendesse necessario.

Il clima di cooperazione è stato accolto con favore dai vertici aziendali. Gli amministratori di Ecoface e di Empedocle Ecologia hanno espresso il loro ringraziamento all’assessore Tamajo e a tutti gli enti tecnici presenti per la “fattiva collaborazione”. La sinergia tra pubblico e privato sembra dunque aver tracciato la rotta per la risoluzione di una vicenda che tiene col fiato sospeso numerose famiglie del territorio.