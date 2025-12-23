Palermo

Fa esplodere ordigno nel distributore di sigarette di un bar, caccia all’autore

A posizionarlo sarebbe stato un uomo arrivato sul posto a bordo di uno scooter elettrico

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

 Un ordigno è stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un bar in via Brigata Verona di Palermo. A posizionarlo sarebbe stato un uomo arrivato sul posto a bordo di uno scooter elettrico. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri, la tettoia e il gazebo dell’esercizio commerciale. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Militari dell’Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all’autore del gesto. 

