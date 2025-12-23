Ordine e sicurezza pubblica a Santa Margherita e il comprensorio belicino, convocata riunione dal Prefetto Caccamo
Il comitato si riunirà questo pomeriggio presso l'aula consiliare del comune di Santa Margherita di Belice
Il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, ha convocato una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per oggi, 23 dicembre 2025, presso l’Aula consiliare del Comune di Santa Margherita di Belice.
Tra i punti inseriti all’ordine del giorno si segnalano, in particolar modo, l’analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e delle altre tematiche che riguardano il Comune di Santa Margherita di Belice e il comprensorio belicino, nonché l’esame delle direttive per garantire l’ordinato svolgimento delle prossime Festività in tutti i Comuni della Provincia.
Al Comitato, tra l’altro, oltre al Sindaco di Santa Margherita di Belice, parteciperanno i Sindaci di Montevago e Menfi e il Commissario Straordinario di Sambuca di Sicilia.