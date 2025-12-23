Ordine e sicurezza pubblica a Santa Margherita e il comprensorio belicino, convocata riunione dal Prefetto Caccamo

Il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, ha convocato una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per oggi, 23 dicembre 2025, presso l’Aula consiliare del Comune di Santa Margherita di Belice.

Tra i punti inseriti all’ordine del giorno si segnalano, in particolar modo, l’analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e delle altre tematiche che riguardano il Comune di Santa Margherita di Belice e il comprensorio belicino, nonché l’esame delle direttive per garantire l’ordinato svolgimento delle prossime Festività in tutti i Comuni della Provincia.

Al Comitato, tra l’altro, oltre al Sindaco di Santa Margherita di Belice, parteciperanno i Sindaci di Montevago e Menfi e il Commissario Straordinario di Sambuca di Sicilia.