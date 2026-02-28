Vigili del fuoco di Agrigento, va in pensione il caporeparto Salvatore Sodano

Festa di pensionamento presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Ultimo giorno di lavoro per Salvatore Sodano, entrato nel 1993 a far parte dei vigili del fuoco alle scuole di Roma.

Il suo primo anno lo passa tra Vercelli e Lampedusa, e poi nel 1994 entra a far parte ufficialmente del comando dei vigili dei fuoco di Agrigento diventando caposquadra nel 2000.

Dopo 10 anni di servizio assume la posizione di caporeparto partecipando poi a tanti eventi calamitosi come l’ alluvione del Piemonte e il terremoto dell’Aquila facendo parte del nucleo S.a.f e nucleo N.b.c.r. Grande festa per Sodano oggi presso la caserma alla presenza del Comandante Calogero Barbera e di tutti i colleghi.











