Agrigento

Vigili del fuoco di Agrigento, va in pensione il caporeparto Salvatore Sodano

Entrato nei Vigili del fuoco dal 1993 oggi ultimo giorno di lavoro e grande festa presso la caserma di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Festa di pensionamento presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Ultimo giorno di lavoro per Salvatore Sodano, entrato nel 1993 a far parte dei vigili del fuoco alle scuole di Roma.
Il suo primo anno lo passa tra Vercelli e Lampedusa, e poi nel 1994 entra a far parte ufficialmente del comando dei vigili dei fuoco di Agrigento diventando caposquadra nel 2000.
Dopo 10 anni di servizio assume la posizione di caporeparto partecipando poi a tanti eventi calamitosi come l’ alluvione del Piemonte e il terremoto dell’Aquila facendo parte del nucleo S.a.f e nucleo N.b.c.r. Grande festa per Sodano oggi presso la caserma alla presenza del Comandante Calogero Barbera e di tutti i colleghi.

