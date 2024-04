Volante della polizia contro camion, due agenti feriti lievemente (vd)

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115 tra il quartiere di Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Una volante della polizia del commissariato di Palma, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro un mezzo pesante. Gli agenti, che si stavano occupando dell’accompagnamento in carcere di un arrestato, sono rimasti lievemente feriti, e a bordo di due ambulanze sono stati accompagnati in ospedale per le cure necessarie. Sul posto, ad occuparsi dei rilievi, i carabinieri della stazione di Villaggio Mosè.