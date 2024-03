Furto all’impianto di rifiuti ad Alessandria della Rocca, danni per 30 mila euro 

Ladri in azione ad Alessandria della Rocca. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel nuovo impianto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in via Portella.

Una volta all’interno sono stati portati una colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici, una batteria di accumulo, una consolle per la pesa dei mezzi, materiale elettrico e un inverter. Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 30 mila euro. A presentare la denuncia è stato il dirigente comunale del municipio di Alessandria della Rocca. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.