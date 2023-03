Agrigento è la Capitale Italiana della Cultura 2025

Agrigento è stata proclamata Capitale della Cultura 2025. Risultato storico per la città dei Templi che ha conquistato l’ambito titolo dopo averlo sfiorato nel 2020. Un prestigioso riconoscimento, oltre al premio in denaro di un milione di euro, che accenderà i riflettori sull’intero territorio.

La giuria, dopo un’attenta valutazione, ha premiato il progetto di Agrigento, frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto eccellenze del territorio e singoli cittadini. Emozionato e quasi in lacrime il sindaco Francesco Miccichè, presente alla cerimonia, accompagnato dall’assessore comunale Costantino Ciulla e dal deputato Calogero Pisano ha dichiarato a margine della proclamazione: “Grazie a tutti. Sono estremamente emozionato ed orgoglioso per aver raggiunto questo traguardo per la mia città per lo sviluppo di economia e turismo. Oggi non ha vinto Agrigento, o la Sicilia, ma l’Italia.Ho un desiderio, mi rivolgo ai miei colleghi, ai 9 sindaci delle città finaliste, ha continuato Micciché, non lasciamoci oggi e ce ne andiamo a casa. Cerchiamo di creare una rete culturale turistica, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, creiamo la nazionale sportiva dove gli atleti non si conoscono o quasi, ma hanno tutti lo stesso obiettivo e tutti lo stesso spirito d’appartenenza: quello di essere italiani. Grazie”.

Agrigento ha avuto la meglio su Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).

“Chi ha avuto l’idea di creare la Capitale della Cultura ha avuto una buona idea. L’essere capitale della cultura consente di accendere i riflettori nella realtà territoriale che vince. La cultura è un pilastro su cui puntare. Dall’anno prossimo, accanto alle Capitale del Libro e della Cultura, ci sarà anche la capitale dell’arte contemporanea. Anche chi non sarà capitale troveremo il modo di valorizzare i progetti delle città finaliste.” Così il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

La delegazione agrigentina con in testa il presidente dell’Ecua Nenè Mangiacavallo, insieme al progettista Roberto Albergoni, la fondatrice di Farm Cultural Park, Florinda Saieva, e tanti altri hanno seguito con ansia e dita incrociate la diretta dal Consorzio Universitario di Agrigento. Applausi, e lacrime di gioia all’annuncio della vittoria di Agrigento del titolo Capitale della cultura 2025.