Agrigento, tentata rapina all’Unicredit di Villaggio Mosè 

Tentata rapina armata all’istituto bancario Unicredit nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Due banditi, a quanto pare muniti di pistola, hanno fatto irruzione poco dopo mezzogiorno nella banca che si trova lungo viale Leonardo Sciascia.

Secondo una prima ricostruzione avrebbero anche rinchiuso dipendenti e clienti in una stanza ma non sarebbero riusciti a portare via denaro.

Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Disposti posti di blocco in tutto il quartiere e anche sulla strada statale 640.