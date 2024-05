Consegnati i locali per il commissariato Ps di Lampedusa, plauso dei sindacati SIULP, SAP, SIAP, COISP E  SILP CGIL

Le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato: SIULP, SAP, SIAP, COISP E SILP CGIL, rappresentative a livello nazionale e nella provincia di Agrigento, esprimono plauso per l’impegno profuso dal Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo per l’obiettivo raggiunto con la consegna dei locali dell’istituendo Commissariato di P.S. di Lampedusa.

“Si evidenzia che i predetti locali sono stati consegnati a titolo gratuito ed è per questo che va fatto un sentito ringraziamento anche al Dott. Biagio Picarella dell’AST di Lampedusa ed al Vicario del Prefetto Dott. Massimo Signorelli, i quali insieme al Questore di Agrigento sono stati capaci di raggiungere questo proficuo accordo”, si legge nella nota dei sindacati. “Nello stesso contesto ringraziamo il Questore per l’ottenimento del potenziamento di personale di 23 agenti per la Questura di Agrigento e per la specialità della Polizia Stradale, oltre ai normali avvicendamenti che avverranno nel mese di giugno con decorrenza luglio 2024. Auspicano, anche, che si concluda l’iter per l’assegnazione dei locali per il Commissariato di P.S. di Porto Empedocle. L’impegno sindacale a tal proposito è stato costante ed efficace negli ultimi due anni, solo ed esclusivamente in funzione del benessere dei poliziotti e delle poliziotte della provincia di Agrigento. Alle nostre sollecitazioni l’Amministrazione ha sempre risposto con un impegno fuori dal comune e nello specifico un apprezzamento va anche al Vicario del Questore Dott. Francesco Marino, il quale prima con il Dott. Ricifari ed oggi con il Dott. Palumbo, stanno portando a termine un lavoro laborioso, ma di grande impatto sociale sia per la cittadinanza di Lampedusa e di Porto Empedocle, in relazione ai nuovi uffici di P.S., sia per il nuovo personale della Polizia di Stato, che sarà assegnato in tutta la provincia di Agrigento”, hanno concluso.