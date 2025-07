Attraversa la strada e viene investita: morta 72enne

Mortale incidente stradale stamani a Mascali che ha avuto per vittima una donna di 72 anni, G.F., originaria di Riposto

L’incidente è avvenuto a Mascali poco dopo le 8 sulla via Siculo Orientale, all’incrocio tra la Statale e il Viale Immacolata.

La vittima – spiega un articolo de lasicilia.it – stava attraversando la strada, a poca distanza dalle strisce pedonali, quando è stata investita da una Smart condotta da un uomo di 47 anni residente a Calatabiano, che procedeva in direzione di Giarre. L’impatto è stato violentissimo, sbalzando la donna sul selciato

Immediatamente soccorsa dal personale del 118, l’anziana donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Isidoro. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta durante il tragitto a causa delle gravissime conseguenze dei traumi riportati.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Mascali per i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.