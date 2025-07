Spacciavano hashish e cocaina: tre arresti

Nei giorni scorsi, a Giardini Naxos, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo supportati dai Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato, in flagranza di reato, tre catanesi di 44, 41 e 32 anni ed un 49enne del luogo, tutti già noti alle Forze dell’Ordine e con precedenti specifici, ritenuti responsabili del reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel particolare, i militari dell’Arma durante un controllo stradale, hanno fermato uno dei giovani e notando che, nel corso delle operazioni, si mostrava particolarmente nervoso e agitato, lo hanno sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di trovare e sequestrare circa 3 grammi di cocaina già suddivisa in 4 dosi, che l’indagato aveva nascosto nel suo marsupio, unitamente alla somma di 670 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

Insospettiti, e ritenendo che a casa del fermato potesse essere detenuta altra droga, i Carabinieri hanno pertanto deciso di eseguire una perquisizione anche del domicilio. L’intuito investigativo dei militari dell’Arma si è rivelato fondato dal momento che, all’interno dell’abitazione, in cui erano presenti altri due soggetti, sono stati scovati e sequestrati circa un grammo di marijuana ed un ulteriore somma in contanti di 1.110 euro, presumibile introito dell’attività di spaccio, oltre a sostanza da taglio e materiale verosimilmente utilizzato per il taglio della cocaina.

Durante le attività di perquisizione inoltre, i Carabinieri hanno avvertito un acre ed intenso odore tipico della marijuana provenire da un appartamento dello stesso stabile e, pertanto, hanno bussato alla porta e, dopo aver trovato il quarto uomo, informandolo del motivo della loro visita, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione, nella disponibilità del 49enne, i militari hanno trovato e sequestrato 9 piante di cannabis, nonché un bilancino di precisione, vario materiale, verosimilmente utilizzato per la lavorazione e il confezionamento della droga, circa 15 grammi di infiorescenza di marijuana e la somma di 250 euro anch’essa ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

I quattro soggetti sono stati pertanto arrestati e, dopo le formalità di rito, ristretti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.