Auto contro muro: muore 19enne ferito il fratello 22enne

Un giovane di 19 anni, Lorenzo Mallo, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 1 tra Brucoli ed Augusta, nel Siracusano. Viaggiava a bordo di un’auto guidata dal fratello 22enne, rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione, la loro auto per cause ancora da accertare ha sbandato ed è andata a finire contro il muro di una casa. Il 19enne, che si trovava sul sedile lato passeggero, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Il fratello è stato trasferito prima all’ospedale Muscatello di Augusta e poi all’ospedale San Marco di Catania.

Augusta è sotto shock. Sui social decine i messaggi di cordoglio di amici e familiari. Il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare ha annullato gli appuntamenti previsti oggi per festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale. “Dispiaciuti per la disgrazia che ha colpito la nostra comunità cittadina con la tragica morte di Lorenzo – spiega il primo cittadino – porgiamo alla sua famiglia le nostre condoglianze e la nostra vicinanza”. Il funerale sarà celebrato domani alle 10.30 nella Madre di Augusta.