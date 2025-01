Benvenuto presidente, la Capitale della Cultura accoglie Mattarella

Tutto pronto per la cerimonia di apertura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. La Città dei templi si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che atterrerà intorno le 10:30 con un elicottero allo stadio Esseneto. L’ultima visita del capo dello Stato nella Città dei templi risale al luglio 2017 per le celebrazioni dei centocinquanta anni della nascita di Luigi Pirandello. Mattarella si sposterà poi al teatro Pirandello dove alle 11 è in programma la cerimonia di apertura di Capitale della Cultura che verrà trasmessa anche in diretta Rai. Grandangolo seguirà in diretta l’intera manifestazione, a partire dall’arrivo del presidente, fino alla cerimonia del teatro Pirandello. Sulla strada in corrispondenza all’ingresso del teatro era stato posizionato il tappeto rosso ma è stato tolto non appena è arrivata una lieve pioggia. Polizia e carabinieri presidiano piazza Pirandello.

L’evento verrà aperto dall’inno nazionale eseguito dal coro e dall’orchestra d’archi del conservatorio ”Arturo Toscanini” di Ribera, diretti dal maestro Alberto Maniaci. Seguiranno un monologo di Gianfranco Jannuzzo, ”Girgenti Amore mio”, l’esibizione musicale di Francesco Buzzurro, l’intervento della presidente del Movimento italiano della Gentilezza Natalia Re e una lettura di Romina Caruana tratta dal testo ”È solo un gioco di anime”. Poi, alle 11,30, sul palco del Pirandello prenderanno la parola Giacomo Minio, presidente della fondazione Agrigento 2025, il sindaco di Agrigento Franco Micciché, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro della Cultura Alessandro Giuli. E il Presidente Mattarella.