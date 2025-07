Proseguono le ricerche per Domenico Scaglione, la famiglia: “aiutateci a trovarlo”

Proseguono le ricerche di Domenico Scaglione, 41 anni di Lercara Friddi. L’uomo, la mattina di lunedì 14 luglio è uscito presto senza avvisare nessuno e non è più rientrato, né ha dato notizie. Poi è stato visto su un autobus diretto a Palermo. Nella tarda mattinata del 16 luglio è stato visto da un conoscente davanti ad un bar a Sambuca di Sicilia.

Ha con sé i documenti, non il telefono. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà e aver bisogno di aiuto. La foto di Domenico sta ribalzando da un social all’altro; i Carabinieri lo stanno cercando su tutto il territorio. Anche il programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?” ha diffuso la foto del 41enne con alcuni dettagli. Chi lo vede o pensa che si tratti di Domenico Scaglione può chiaramente avvisare le Forze dell’Ordine o chiamare ai numeri 329 3952928, 389 4286857.