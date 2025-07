Lavori di manutenzione del collegamento tra le SS 115 e 189, al via gara d’appalto di 4 milioni di euro

Il Presidente de Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino esprime grande soddisfazione per l’impegno dell’Ente nel miglioramento della rete viaria interna, dimostrato con l’accesso alle diverse linee di finanziamento in grado di fornire adeguate risposte all’intera comunità del territorio. Un ulteriore tassello si aggiungerà con l’espletamento della gara d’appalto riguardante il terzo lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la S.S. 189, il cui bando è stato pubblicato sulla home page istituzionale. Il termine di presentazione delle istanze di partecipazione è’ stato fissato alle ore 12:00 del prossimo 1 settembre 2025 e la procedura di gara sarà gestita in modalità telematica tramite la piattaforma certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio.

Il bando riguarda i lavori sul tratto compreso tra la SP NC n. 05 (collegamento SSPP 32-34) e la SP n. 34 Bivio Tamburello-Bivona. L’importo complessivo della gara è di 4.251.627,84 euro (compresi 85.032,56 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) interamente finanziati dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 520/2022). I lavori dovranno essere ultimati entro 18 mesi lavorativi continuativi dalla data di consegna. L’apertura delle offerte telematiche è in programma in seduta pubblica alle ore 8:30 del 2 settembre 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Bando di gara e allegati sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16