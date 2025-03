Bruciata l’auto di un empedoclino, trovate tracce di liquido infiammabile: indagini

Notte di fuoco a Porto Empedocle. L’automobile di proprietà di un uomo del posto è stata danneggiata dalle fiamme. Il veicolo si trovava parcheggiato in via Armando Diaz, a non molta distanza dall’ufficio postale.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. L’incendio ha danneggiato principalmente la parte anteriore del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, la natura del rogo sarebbe dolosa. Sarebbero state trovate, infatti, tracce di liquido infiammabile. Al via le indagini delle forze dell’ordine per fare luce su quanto accaduto.