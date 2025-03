Bruciata saracinesca del laboratorio di un artigiano favarese, indagini 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha interessato la saracinesca di un laboratorio artigianale nel centro storico di Favara. Qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile e ha appiccato le fiamme. A fare la scoperta è stato il titolare del laboratorio, un cinquantacinquenne favarese. È stato lui a chiamare le forze dell’ordine giunge sul posto.

L’incendio non ha causato particolari danni e si è spento prima dell’arrivo dei pompieri. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza che hanno già sentito l’uomo. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.