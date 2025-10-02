Canicattì, domani i funerali di Mattia: proclamato il lutto cittadino

A Canicattì domani nella Chiesa di San Diego con inizio della funzione alle ore 16 si svolgeranno i funerali di Mattia Iannuzzu, il 15enne morto nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale che si è verificato nei pressi della Villa Comunale.

Il sindaco Vincenzo Corbo, con propria ordinanza n. 102 del 2/10/2025, ha disposto il lutto cittadino.

Facendosi espressione dello sbigottimento che la notizia del tragico incidente stradale ha suscitato nell’intera Comunità canicattinese, il Primo Cittadino ha inteso, in questo modo, di voler manifestare pubblicamente il dolore dell’intera Città.

“Desideriamo stringerci alla famiglia di Mattia partecipando tutto il cordoglio di una Città frastornata da questa tremenda disgrazia e sensibilizzare tutti sull’uso della prudenza alla guida. Invito la cittadinanza, le istituzioni, i titolari di attività a manifestare la propria solidarietà partecipando, nelle forme che riterranno più opportune, al lutto cittadino” dichiara il sindaco Corbo.

Per domani, inoltre, saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche, eventualmente previste, fino alla conclusione delle esequie.