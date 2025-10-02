Ultime Notizie

Asp di Agrigento, affidate le responsabilità per la Comunicazione e la Fisica Sanitaria

Le due Unità sono state affidate, rispettivamente, al dottor Alfonso Cavaleri e al dottor Salvatore Piraneo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Assegnate all’ASP di Agrigento le responsabilità delle Unità Operative Semplici di “Comunicazione Istituzionale ed Interna” e di “Fisica Sanitaria”. Al termine delle procedure selettive, le due Unità sono state affidate, rispettivamente, al dottor Alfonso Cavaleri e al dottor Salvatore Piraneo. Questa mattina i dirigenti sono stati ricevuti presso la Cittadella della Salute di Agrigento dal direttore generale ASP per la formale sottoscrizione dei contratti.

