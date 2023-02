Canicattì, gli notificano sfratto e aggredisce carabinieri: arrestato

Un ventiquattrenne di Canicattì è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il giovane ha aggredito con calci e pugni tre militari dell’Arma che, insieme all’ufficiale giudiziario, gli avevano notificato l’avviso di sfratto.

Il ragazzo, infatti, vive in una casa che ha occupato abusivamente. All’arrivo dei carabinieri è andato in escandescenza prima inveendo e poi scagliandosi al loro indirizzo. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo ma in tre sono finiti in ospedale.

Il giovane è stato portato nella camera di sicurezza della stazione di Villaggio Mosè e questa mattina comparirà in tribunale per la direttissima.