Canicattì, rapinatori in azione in tabacchino e distributore benzina 

Rapinatori in azione a Canicattì dove tra il pomeriggio e la serata di sabato sono stati presi di mira una tabaccheria e un distributore di carburanti. Nel primo caso l’azione è stata consumata, ma con un bottino esile, mentre la seconda è stata tentata.

Tre uomini hanno atteso che il titolare della tabaccheria, nel quartiere Borgalino, chiudesse la saracinesca. Lo hanno accerchiato e minacciato di consegnargli l’incasso della giornata. Il commerciante era in compagnia di un amico e hanno provato a reagire dando vita ad una colluttazione con i malviventi. Questi ultimi alla fine sono riusciti a portare via soltanto il cellulare dell’uomo prima di fuggire.

Sempre a Canicattì un malvivente è entrato in azione al distributore di carburanti in via Giudice Saetta. Si è avvicinato al titolare minacciandolo con una pistola giocattolo ma il benzinaio lo ha capito e lo ha messo in fuga. Entrambi gli episodi sono al vaglio dei poliziotti del commissariato di Canicattì.