Case ad 1 euro: al comune di Sambuca arrivate 45 offerte

Diversi comuni della Sicilia avevano già tentato l’iniziativa ma i risultati ottenuti da Sambuca con l’operazione “Case ad 1 euro” sono straordinari. Dopo un servizio giornalistico della rete americana Cnn, a cui ha fatto seguito l’interessamento di svariate testate giornalistiche italiane ed internazionali di primo livello, sono arrivate richieste da tutto il mondo per assicurarsi una delle 16 vecchie case del centro storico sambucese, messe in vendita a partire da 1 euro. Sono state più di 100 mila le email arrivate al comune per chiedere informazioni sulle modalità per l’acquisto degli immobili. E ogni giorno, per alcuni mesi, è stato un viavai di gente, proveniente anche dall’estero, per vedere queste famose case ad 1 euro. Ora è arrivato il momento della verità: il comune ha bandito la gara pubblica ed il termine per la presentazione delle offerte ufficiali è già scaduto. L’amministrazione comunale intende continuare a cavalcare l’onda della popolarità che questa iniziativa ha assicurato al piccolo centro belicino e mercoledì prossimo, 8 maggio, alle 10,30 del mattino, presso il palazzo Panitteri, intende effettuare, in seduta pubblica, l’apertura delle buste e l’esame delle offerte pervenute. Come era assolutamente naturale, è già avvenuta una grande scrematura e al comune di Sambuca di Sicilia sono arrivati solo 45 plichi. Occorre, però, ricordare che il bando di gara prevedeva la necessità, per potere concorrere all’assegnazione di una delle 16 case, dell’effettuazione di un versamento cauzionale di 5 mila euro. Pertanto ciascuno dei partecipanti alla gara ha già versato questo importo nelle casse comunali e non può più tirarsi indietro altrimenti perderà la cauzione. Per il momento dell’apertura delle buste è stata già annunciata la presenza di una tv inglese interessata a seguire l’evento.