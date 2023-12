“Concorsi, appalti e nomine pilotate nella sanità siciliana”, 10 arresti

Appalti, nomine e concorsi pilotati nella sanità. Oltre 60 finanzieri del Comando provinciale di Trapani hanno eseguito 13 misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della procura di Trapani, nei confronti di 13 persone di cui 2 in carcere, 8 ai domiciliari e 3 sottoposti all’obbligo o al divieto di dimora nel comune di residenza. Nell’inchiesta, denominata ‘Aspide’ sono indagate in tutto 17 persone. Le accuse, a vario titolo, sono corruzione, induzione indebita a dare utilità, turbata liberà del procedimento di scelta del contraente, truffa ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale, rivelazione di segreti d’ufficio, favoreggiamento personale e false attestazioni di presenza in servizio. L’inchiesta ha portato alla luce “un collaudato meccanismo di ‘addomesticamento’ e ‘manipolazione’ di procedure di gara, pubblici concorsi e affidamenti di incarichi dirigenziali all’interno delle strutture sanitarie trapanesi attuato, in un contesto collusivo e secondo una logica clientelare, con la compiacenza di alcuni pubblici ufficiali”.

Le indagini, partite dalla verifica della regolarità di un bando di gara indetto dall’Asp di Trapani per la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19 da destinare ai reparti di terapia intensiva, avrebbero portato alla scoperta “di significative carenze e condotte distorsive nella gestione e nello sviluppo della procedura d’urgenza bandita, andando quindi a turbarne la procedura di aggiudicazione ad esclusivo vantaggio di una spa già contrattualmente legata all’Asp trapanese”. Per l’accusa, “il demansionamento e la soppressione di strutture tipiche dell’Asp, voluti dal management sanitario del tempo, avrebbero finito con l’attribuire i compiti di valutazione, progettazione, collaudo e predisposizione dei capitolati delle gare d’appalto in capo ad una sola persona esterna all’amministrazione e contrattualmente legata alla spa, andando così sostanzialmente ad attribuire al controllato anche il ruolo di controllore”.