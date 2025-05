Turista irlandese picchiato in via Atenea, identificati due aggressori 

Sono stati identificati i due aggressori che nelle scorse sere, per motivi ancora in corso di accertamento, hanno aggredito con calci e pugni un venticinquenne turista irlandese in via Atenea. La giovane vittima sarebbe prima stata stordita con dello spray al peperoncino e poi picchiata nei pressi dei locali della movida.

Per questo motivo è stato trasferito con un’ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso. Lanciato l’allarme, sono intervenute le forze dell’ordine che in breve tempo hanno identificato i due aggressori. Si tratta di due immigrati residenti nella Città dei templi. La loro posizione è al vaglio e probabilmente servirà una querela di parte per procedere nei loro confronti.